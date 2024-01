NATO do të mobilizojë 90 mijë trupa për stërvitjen “më të madhe në dekada”

NATO njoftoi sot planet për të mobilizuar rreth 90.000 trupa nga të 31 aleatët për stërvitjen e saj ushtarake “më të madhe” në dekada, transmeton Anadolu.

“Do të doja të njoftoja fillimin e stërvitjes ‘Steadfast Defender 2024’ që fillon javën e ardhshme dhe do të zgjasë deri në maj”, tha Komandanti Suprem i Aleatëve për Evropë, gjenerali Christopher Cavoli, në një konferencë shtypi për mbylljen e një takimi të shefave të mbrojtjes të NATO-s në Bruksel.

Do të jetë “stërvitja më e madhe e NATO-s në dekada, me pjesëmarrje nga afërsisht 90.000 forca nga të 31 aleatët dhe partneri ynë i mirë Suedia”, tha Cavoli, duke shtuar se aleanca do të demonstrojë “aftësinë e saj për të përforcuar zonën euroatlantike nëpërmjet lëvizjes transatlantike të forcave nga Amerika e Veriut”.

Duke vënë në dukje se përforcimi do të ndodhë gjatë një skenari të simuluar konflikti kundër një kundërshtari të afërt, ai nënvizoi se stërvitja do të shfaqë “unitetin, forcën dhe vendosmërinë e vendeve të NATO-s për të mbrojtur njëri-tjetrin, vlerat tona dhe rendin ndërkombëtare të bazuar në rregulla”.

Tema të shumta ishin në agjendën e takimit të shefave të mbrojtjes, duke përfshirë kapacitetet parandaluese, gatishmërinë dhe luftën në Ukrainë. Suedia u ftua gjithashtu të marrë pjesë në mes të përpjekjeve të vendit nordik për t’u bashkuar me aleancën.

