NATO bie dakord për një buxhet ushtarak prej gati 3 miliardë dollarësh për vitin 2026

Aleatët e NATO-s kanë rënë dakord për buxhetet e tyre të financuara nga të dyja palët për vitin 2026, duke miratuar shpenzime në rritje që synojnë forcimin e gatishmërisë dhe aftësive ushtarake të aleancës, transmeton Anadolu.

Sipas marrëveshjes, buxheti civil i NATO-s për vitin 2026 është vendosur në 528.2 milionë euro, ndërsa buxheti ushtarak do të arrijë në 2.42 miliardë euro.

Vendimi u mor dje në një takim të Këshillit të Atlantikut të Veriut.

NATO tha se buxhetet e përbashkëta të financuara për vitin 2026 do të mbështesin kapacitete kritike dhe do të promovojnë gatishmërinë, duke ndihmuar që aleanca të bëhet “më e fortë, më e drejtë dhe më vdekjeprurëse”.

Buxheti pritet të kontribuojë në përshtatjen ushtarake të NATO-s, të përmirësojë ndërveprimin midis forcave aleate dhe të mbështesë parandalimin dhe menaxhimin e krizave, si dhe sigurinë bashkëpunuese.

Financimi gjithashtu do të vazhdojë për Strukturën e Komandës së Integruar të NATO-s, trajnimet dhe ushtrimet e udhëhequra nga NATO, operacionet dhe misionet e aleancës dhe mbështetjen për ndërtimin e kapaciteteve për vendet partnere.

