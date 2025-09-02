Nata që do të skuqë qiellin dhe eklipsi total hënor, çfarë do të ndodhë më 7 shtator
Mbrëmjen e 7 shtatorit 2025, admiruesit e qiellit do të kenë mundësinë të vëzhgojnë një nga fenomenet më të rralla dhe më mahnitëse të natyrës: një eklips total hënor, i cili do të përkojë me një superhënë, duke krijuar pamjen e veçantë të ashtuquajtur “Super Hëna e Kuqe”.
Ky spektakël qiellor do të jetë i dukshëm në pjesën më të madhe të Evropës, Azisë, Afrikës, Australisë dhe në disa zona të Amerikës së Jugut.
Eklipsi ndodh kur Toka pozicionohet midis Diellit dhe Hënës, duke e futur Hënën në hijen e saj.
Edhe pse në hije, Hëna nuk zhduket plotësisht – përkundrazi, ajo merr një ngjyrë të kuqërremtë për shkak të përthyerjes së dritës së Diellit në atmosferën e Tokës. Kjo është arsyeja pse ky fenomen njihet edhe si “Hëna e Përgjakshme”.
Përveç kësaj, sepse Hëna do të jetë më afër Tokës se zakonisht, ajo do të duket më e madhe dhe më e ndritshme – një superhënë.
Kombinimi i superhënës me ngjyrën e saj të kuqe e bën këtë ngjarje të jashtëzakonshme. Gjatë kësaj nate, Hëna pritet të duket deri në 14% më e madhe dhe rreth 30% më e ndritshme se zakonisht.
Eklipsi kalon në disa faza: fillimisht Hëna hyn në një hije të lehtë, më pas fillon eklipsi pjesshëm ku duket sikur Hëna është “ngrënë” nga një cep.
Më pas vjen momenti i totalitetit – kur ajo mbulohet plotësisht nga hija e Tokës dhe shfaqet në ngjyrë të kuqe. Kjo fazë zgjat disa minuta, por është pamja më dramatike dhe më e paharrueshme e gjithë ngjarjes.
Për ta vëzhguar sa më mirë eklipsin, këshillohet të zgjidhni një vend të errët, larg ndriçimit të qytetit.
Përdorimi i dylbive ose i një teleskopi të vogël do ta bëjë përvojën edhe më të veçantë.
Fotografët mund të përfitojnë duke përdorur një aparat fotografik me lente të gjatë dhe një stativ për stabilitet më të mirë.
Kjo hënë e plotë e shtatorit quhet tradicionalisht “Hëna e Korrjes”, pasi ndodh afër ekuinoksit të vjeshtës dhe historikisht ka ndihmuar fermerët të korrnin prodhimet nën dritën e saj.
Kur ndodh gjatë një eklipsi, ajo merr emrin “Hëna e Përgjakshme e Korrjes”.
Astronomët theksojnë se një fenomen i tillë nuk do të ndodhë përsëri për disa vite, ndaj nata e 7 shtatorit 2025 është një rast i rrallë që nuk duhet humbur – një përzierje e bukurisë, madhështisë dhe misterit që vetëm qielli mund ta ofrojë.