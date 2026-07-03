NASA, Microsoft dhe BE përdorin Al për të vlerësuar dëmet pas tërmeteve në Venezuelë
Ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë të kërkojnë të mbijetuar në rrënojat e tërmeteve të dyfishta që goditën Venezuelën, një tjetër garë është duke u zhvilluar nga hapësira.
Agjencitë hapësinore, kompanitë e teknologjisë dhe organizatat ndërkombëtare kanë aktivizuar një rrjet mjetesh të Al dhe analizës gjeohapësinore për të identifikuar, brenda pak orësh, zonat që ka më shumë gjasa të jenë shkatërruar dhe për të ndihmuar në drejtimin e burimeve të emergjencës aty ku nevojiten më shumë.
Një nga aktorët kryesorë është NASA, e cila ka aktivizuar programin e saj të reagimit ndaj fatkeqësive së bashku me studiuesit në Universitetin Shtetëror të Oregonit.
Detyra e tyre është të analizojnë imazhet e radarit të kapura para dhe pas tërmetit për të zbuluar ndryshime të menjëhershme në tokë dhe në ndërtesa.
Duke përdorur këtë sistem, shkencëtarët vlerësojnë se gati 59,000 ndërtesa mund të jenë dëmtuar ose shkatërruar , një shifër paraprake që ndihmon në drejtimin e përpjekjeve fillestare të shpëtimit.
Megjithatë, këto imazhe nuk do të ishin të mundura pa programin evropian Copernicus.
Satelitët Sentinel-1, të operuar nga Bashkimi Evropian dhe Agjencia Evropiane e Hapësirës, ofrojnë imazhe radari me rezolucion të lartë që bëjnë të mundur matjen e lëvizjeve të tokës vetëm prej disa centimetrash dhe identifikimin e ndërtesave, forma e të cilave ka ndryshuar pas tërmetit.