NASA emëron ekuipazhin e Artemis III për testin final të uljes në Hënë
NASA ka njoftuar zyrtarisht ekuipazhin me katër astronautë për misionin Artemis III, duke shënuar fazën përfundimtare të testimeve orbitale përpara kthimit të njerëzve në sipërfaqen e Hënës, transmeton Anadolu.
“Ky mision do të jetë një nga më kompleksët që NASA ka ndërmarrë ndonjëherë”, tha Norm Knight, drejtori i operacioneve të fluturimeve në NASA.
Ai theksoi se agjencia mbështetet në përkushtimin e ekuipazhit për të realizuar rolin kritik, i cili përfshin një seri testimesh sfiduese në orbitën e Tokës të planifikuara për vitin 2027.
Jeremy Parsons, menaxher i programit Artemis në NASA, sqaroi se misioni pritet të zgjasë dy javë. Ai tha se Artemis III shërben si provë finale; nëse është i suksesshëm, NASA planifikon një ulje me ekuipazh në Polin Jugor të Hënës gjatë misionit Artemis IV në vitin 2028.
– Ekuipazh ndërkombëtar
Komandanti Randy Bresnik, kolonel në pension i Marinës së SHBA-së dhe pilot testues me mbi 7.000 orë fluturimi, do të udhëheqë ekipin. Bresnik, i cili më parë ka komanduar Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor, tha se programi do t’i bëjë njerëzit “të parët që zbresin në një trup tjetër qiellor” pas më shumë se pesë dekadash.
Ekipi përfshin edhe specialistin e misionit Frank Rubio, mjek i Ushtrisë së SHBA-së dhe pilot helikopteri, i cili mban rekordin për fluturimin më të gjatë të vetëm hapësinor për një amerikan. Po ashtu specialisti Andre Douglas, komandant rezervist i Rojës Bregdetare që do të kryejë fluturimin e tij të parë, si dhe piloti Luca Parmitano.
Koloneli i Forcave Ajrore Italiane dhe përfaqësues i Agjencisë Evropiane të Hapësirës (ESA) e përshkroi bashkëpunimin si “ndërtim urash” për të rritur potencialin njerëzor.
Astronauti Bob Hines do të shërbejë si rezervë i misionit.
Administratori i NASA-s, Jared Isaacman, tha se astronautët do të kryejnë manovra me rrezik të lartë, përfshirë lidhjen e anijes Orion me landerët e zhvilluar nga SpaceX dhe Blue Origin. Ai e përshkroi shumëllojshmërinë në rritje të mjeteve hapësinore ndërkombëtare dhe komerciale si “fillimi i flotës së parë yjore të Tokës”.
Ekuipazhi do të ndihmojë në zhvillimin e procedurave operative për banorët e ardhshëm të Hënës, ndërsa agjencia synon krijimin e një baze të përhershme për kërkime shkencore dhe ekonomike.