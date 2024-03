Napolit nuk i mjafton goli i Amir Rrahmanit, Barcelona kalon në çerekfinale të Ligës së Kampionëve

Barcelona kualifikohet për në fazën çerekfinale të Champions League me katalanasit që mposhtën në shtëpi Napolin me shifrat 3-1 ndërsa sfida e parë në Itali ishte mbyllur me rezultatin 1-1.

Katalanasit e nisën ndeshjen me shumë vrull duke realizuar dy herë brenda dy minutave (15 dhe 17).

Në minutën e 30, Napoli shkurtoi diferencat me anë të Amir Rrahmanit. Mbrojtësi gjeti golin e parë në Champions League pas një asisti të Politanos.

Në fraksionin e dytë, Napoli nuk ia doli të barazonte ndërsa nga ana tjetër, Barcelona gjeti edhe të tretin me anë të Lewandowskit.

Kështu, skuadra e Xavi Hernandez kalon për në fazën tjetër dhe pret të mësojë kundërshtarin pas shortit.

