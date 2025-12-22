Napoli nuk e diskuton Bolonjën, David Neres i jep Superkupën e Italisë me dy gola

Napoli është shpallur fitues i Superkupës së Italisë pas fitores 2-0 ndaj Bolonjës në finale. Kampionët në fuqi të Serisë A triumfuan ndaj fituesit të Kupës së Italisë në ndeshjen e zhvilluar në Riad, Arabinë Saudite, përballë një interesi të ulët të tifozëve vendas. Ky mund të jetë edicioni i fundit i këtij formati, i cili nuk ka pasur suksesin e pritur.

Ndeshjen e vendosi ylli i Napolit, David Neres, i cili shënoi një gol në secilën pjesë të lojës, duke vulosur fitoren dhe duke i dhënë Napolit trofeun e dytë për këtë vit.

