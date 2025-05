Napoli dhe Interi në aktin e fundit për Scudetto – çdo pikë vendos kampionin e Serie A

Sot, më 23 maj 2025, Serie A arrin kulmin e saj me dy ndeshje vendimtare: Napoli pret Cagliarin në “Diego Armando Maradona”, ndërsa Interi udhëton drejt Comos. Napoli kryeson tabelën me 79 pikë, një më shumë se Interi, duke e bërë çdo rezultat të rëndësishëm për fatin e titullit.

MARKETING

Napoli, nën drejtimin e Antonio Contes, ka nevojë për një fitore për të siguruar Scudetton. Megjithatë, Conte do të mungojë në stol për shkak të një pezullimi pas një incidenti në ndeshjen kundër Parmës. Ai ka theksuar rëndësinë e përqendrimit dhe disiplinës në këtë ndeshje vendimtare.

Cagliari, ndonëse i sigurt nga rënia, nuk është një kundërshtar për t’u nënvlerësuar. Historikisht, Napoli ka pasur sukses kundër tyre, duke fituar 9 nga 12 ndeshjet e fundit në shtëpi. Megjithatë, presioni i titullit mund të ndikojë në performancën e skuadrës napolitane.

Nga ana tjetër, Interi përballet me Comon, një skuadër që ka siguruar vendin e 10-të dhe luan pa presion. Trajneri i Comos, Cesc Fabregas, ka deklaruar se skuadra e tij do të luajë me guxim dhe pa frikë ndaj Interit. Nerazzurrët kanë nevojë për një fitore dhe shpreson që Napoli të humbasë ose të barazojë për të fituar titullin.

Nëse Napoli barazon dhe Interi fiton, Nerazzurrët do të shpalleshin kampion, ndërsa një humbje e Napolit dhe barazim i Interit do të barazonte skuadrat me pikë, duke çuar në një ndeshje ‘play-off’ për të vendosur kampionin. Kjo do të ishte hera e parë në historinë moderne të Serie A që titulli vendoset në këtë mënyrë.

Tifozët e të dyja skuadrave janë në pritje të një nate emocionuese, ku çdo gol dhe çdo vendim mund të ndryshojë fatin e sezonit. Pavarësisht rezultatit, ky sezon i Serie A ka qenë një nga më emocionuesit në vitet e fundit.

MARKETING