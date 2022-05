Naim Bajrami: Kemi siguruar autobus për festën e FC Shkupit

Naim Bajrami nga Aleanca për Shqiptarët përmes rrjeteve sociale ka njoftuar se Ndërmarrja Qarkulluese Shkup ka siguruar autobusin për festën e titullit kampion të FC Shkupit. Bajrami thotë se për këtë është angazhuar nënkryetarja e Qytetit të Shkupit, Bujare Abazi.

“Larg thashethemeve, iu informoj se autobusi i kerkuar nga KF Shkupi per festen e titullit kampion, eshte siguruar nga ndermarrja NQP Shkup! Si perfaqesues i ASH per Qytet te Shkupit se bashku me zv kryetaren Bujare Abazi, bej me dije se nuk do te lejojme qe sporti, kultura apo çfaredo aktiviteti shoqeror te behet objekt i lojerave te uleta politike! Ne si pushtet i ri ne Qytet jemi ne dispozicion te çdo aktiviteti shoqeror e sidomos kur ata na sjellin rezultate qe na bejne krenar te gjitheve!

Urime Kampiona! Qofshit te suksesit gjithmone!”, ka shkruar Bajrami.