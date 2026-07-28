Nafta pëson rënien më të madhe të çmimit që nga prilli, pas armëpushimit të brishtë mes SHBA-së dhe Iranit

Nafta pëson rënien më të madhe të çmimit që nga prilli, pas armëpushimit të brishtë mes SHBA-së dhe Iranit

Çmimet globale të naftës ranë ndjeshëm të hënën pas një pauze në luftimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke shënuar rënien e tyre më të madhe që nga 8 prilli.

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Kontratat e ardhshme të naftës Brent, referenca globale, u mbyllën në 85.87 dollarë për fuçi, duke shënuar një rënie prej 11.3%. Çmimi i naftës bruto amerikane ra me rreth 7% në 82.61 dollarë për fuçi.

Presidenti Donald Trump tha se SHBA-të ndaluan sulmet ndaj Iranit me kërkesë të regjimit iranian dhe paralajmëroi se SHBA-të do të rifillonin sulmet nëse nuk arrihej një marrëveshje e re armëpushimi.

Trafiku i anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit mbetet gjithashtu shumë poshtë niveleve të paraluftës. Më pak se 10 anije mallrash kaluan nëpër rrugët ujore deri të hënën në mëngjes, sipas të dhënave të transportit detar. Rreth 100 anije tregtare përshkuan ngushticën në një ditë tipike para luftës.

Tregtarët e naftës janë dyfish të kujdesshëm duke pasur parasysh kërcënimin e sulmeve ndaj tankerëve sauditë nga rebelët Huthi të mbështetur nga Irani në ngushticën Bab al-Mandeb në bazën e Detit të Kuq.

Në një shënim të hënën, analistët e Deutsche Bank thanë se sulmet e Huthit ngrenë “perspektivën e ndërprerjes së njëkohshme të rrugëve të eksportit si në Gjirin Persik ashtu edhe në Detin e Kuq”.
“Pra, ka një pauzë të mirëpritur nga aktorët kryesorë, por një pauzë e brishtë, veçanërisht me betejat anësore që po zhvillohen”, shkruan analistët.

Ndërkohë, Dow Jones të hënën fitoi 0.51%, S&P 500 u rrit me 0.02% dhe Nasdaq i teknologjisë ra me 0.18%.

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