Nafta Brent rritet me 2%, ndërsa sulmet ushtarake amerikane ndaj Iranit shtojnë pasigurinë
Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rritën me mbi 2% në tregtinë aziatike të martën pasi ushtria amerikane kreu sulme ajrore në Iran, duke i mbajtur tregjet në ankth, ndërsa një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës dhe për të hapur Ngushticën e Hormuzit mbeti e paarritshme.
Kontratat e ardhshme të naftës Brent u rritën me 1.98 dollarë, ose 2.1%, në 98.12 dollarë për fuçi që nga ora 04:05 GMT, pasi u stabilizuan 7% më poshtë në seancën e mëparshme.
Nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate ishte 91.79 dollarë për fuçi, pak më lart se çmimi i fundit i tregtuar të hënën, por 4.81 dollarë më poshtë, ose 5%, nga mbyllja e së premtes. Nuk pati marrëveshje të hënën për shkak të festës së Ditës së Përkujtimit në SHBA.
Ndërsa të dy kontratat ranë gjatë seancës së natës me shpresën për një marrëveshje paqeje, sulmet amerikane në Iranin jugor dhe sulmet izraelite ndaj Hezbollahut kanë rritur çmimet e Brent dhe kanë zgjeruar diferencën me WTI, tha Michael McCarthy, CEO i platformës tregtare online Moomoo Australia.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha të martën se negociatat për një marrëveshje me Iranin mund të “zgjatin disa ditë”, duke shuar shpresat për një përfundim të afërt të konfliktit, një ditë pasi forcat amerikane kryen atë që Uashingtoni i quajti sulme mbrojtëse në Iranin jugor.
Teherani ka ndaluar në mënyrë efektive pothuajse të gjitha transportet jo-iraniane për në dhe nga Gjiri nëpërmjet Ngushticës së Hormuzit që nga fillimi i luftës, duke mbytur rreth një të pestën e rrjedhave globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm.
Sulmet ndodhën ndërsa negociatori kryesor i Iranit dhe ministri i tij i jashtëm ishin në Doha për bisedime me kryeministrin e Katarit mbi një marrëveshje të mundshme me SHBA-në për t’i dhënë fund luftës tremujore.
Si Uashingtoni ashtu edhe Teherani thanë se kanë bërë përparim në një memorandum mirëkuptimi që do të ndalonte luftën dhe do t’u jepte negociatorëve 60 ditë për të arritur një marrëveshje përfundimtare.
Gazeta Nikkei raportoi , duke cituar një burim diplomatik nga Lindja e Mesme, se Irani do të pastronte minat nga ngushtica brenda një afati 30-ditor sipas marrëveshjes, pas së cilës anijet nga të gjitha vendet mund të lundronin lirisht dhe në mënyrë të sigurt, ndërsa Teherani gjithashtu do t’i jepte fund mbledhjes së tarifave të tranzitit.
“Tregtarët po vënë bast shumë se një përparim më në fund do të lirojë tankerët e paralizuar prej kohësh të bllokuar në dhe përreth Ngushticës së Hormuzit”, tha Tim Waterer, analisti kryesor i tregut në KCM Trade.
Të dhënat e gjurmimit të anijeve treguan se tre anije cisterna me gaz natyror të lëngshëm kaluan nëpër ngushticë ditët e fundit, duke u drejtuar për në Pakistan, Kinë dhe Indi, së bashku me një supertanker që transportonte naftë të papërpunuar irakiane në Kinë, i cili kishte mbetur i bllokuar për gati tre muaj.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, përsëriti të hënën kërkesën e tij që Irani të dorëzojë uraniumin e pasuruar në mënyrë që ai të mund të shkatërrohet.
“Është një kujtesë e fortë se marrëveshja mund të dështojë në orën e fundit, njësoj si pesë përpjekjet e mëparshme”, tha Tony Sycamore, një analist tregu në IG.