Nafta bie për shkak të të dhënave të rënies ekonomike kineze

Çmimet e naftës ishin të përziera të martën mes problemeve të kërkesës pasi Kina postoi shifrën e dytë më të ulët të rritjes ekonomike vjetore në të paktën katër dekada.

Standardi ndërkombëtar i papërpunuar Brent tregtohej me 84,44 dollarë për fuçi në orën 10:26 të mëngjesit me orën lokale (07:26 GMT), 0,02% më poshtë nga çmimi i mbylljes prej 84,46 dollarë për fuçi në seancën e mëparshme tregtare. Kjo ndodhi pavarësisht një vendimi të fundit në ekonominë e dytë më të madhe në botë për të hequr kufizimet pandemike, duke rritur ndjenjat e tregut për kërkesë më të mirë për naftë.

Standardi amerikan West Texas Intermediate (WTI) tregtohej me 79,34 dollarë për fuçi në të njëjtën kohë, një humbje prej 0,96% pasi seanca e mëparshme u mbyll me 80,11 dollarë për fuçi.

Ndërsa tregu i naftës është në pritje të raporteve të shumëpritura nga OPEC dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë më vonë të martën dhe të mërkurën respektivisht, tregtimi gjatë sesioneve të hershme ishte i përzier për shkak të të dhënave të rënies industriale nga Kina.

Importuesi më i madh i naftës në botë u rrit me 3% në vitin 2022, që është më pak se gjysma e normës 8.1% nga viti i kaluar, sipas të dhënave zyrtare.

Pas vitit 2020, kur rritja ra në 2.4% në fillimin e pandemisë së koronavirusit, kërkesa e Kinës për naftë regjistroi normën e dytë më të ulët vjetore që nga vitet 1970. Kërkesa e Kinës për naftë është ulur gjithashtu si rezultat i “Politikës së saj zero-Covid”, e cila mbylli miliona njerëz dhe nxiti protesta.

Megjithatë, lëvizja e fundit e vendit për të hequr këto kufizime rriti ndjenjat e tregut për kërkesën rritëse të naftës gjatë pjesës tjetër të vitit.

“Megjithatë, investitorët janë të kujdesshëm ndaj sanksioneve të ardhshme ndaj produkteve ruse të naftës. Nga 5 shkurti, Bashkimi Evropian dhe G7 do të përpiqen të kufizojnë çmimin e eksporteve të karburantit të Rusisë. Ajo do të duhet të zëvendësojë rreth 600 kb/d të importeve me naftë,” Australia dhe Strategu i Mallrave të Grupit Bankar të Zelandës së Re, Daniel Hynes, tha në një shënim me e-mail.