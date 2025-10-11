Myrto Uzuni pas fitores historike: Për Shqipërinë jam i gatshëm të vdes në fushë
Kombëtarja e Shqipërisë ka shënuar fitore të madhe në udhëtim ndaj Serbisë në kuadër të ciklit kualifikues për Kupën e Botës 2026.
Golin e vetëm që i dha fitoren ‘Kuqezinjve’ e shënoi Rey Manaj në pjesën e parë të ndeshjes, një epërsi të cilën Shqipëria ia doli ta menaxhojë për mrekulli deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit.
Pas përfundimit të ndeshjes shkurtimisht për mediat u prononcua Rey Manaj, i cili emocionoi me deklaratën e tij, duke thënë se është i gatshëm të vdes në fushë për Shqipërinë.
“Për këtë fanellë jam i gatshëm të jap çdo gjë dhe të vdes në fushë madje. Dua të sakrifikoj për ekipin kombëtar”.
“Nuk më intereson edhe në luaj mbrojtës i majtë. Sot kisha një kundërshtar të vështirë. Është fitore e madhe. Të gjithë kemi bërë punë shumë të madhe dhe jemi të lumtur që kemi hyrë në histori”.
“Unë pres momentin tim. E rëndësishme është që kemi fituar sonte. Është ndjesia më e mirë për futbollistin që të luajë për kombin e vet, të prezantojë familjen e vet”.