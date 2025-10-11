Myrto Uzuni pas fitores historike: Për Shqipërinë jam i gatshëm të vdes në fushë

Myrto Uzuni pas fitores historike: Për Shqipërinë jam i gatshëm të vdes në fushë

Kombëtarja e Shqipërisë ka shënuar fitore të madhe në udhëtim ndaj Serbisë në kuadër të ciklit kualifikues për Kupën e Botës 2026.

Golin e vetëm që i dha fitoren ‘Kuqezinjve’ e shënoi Rey Manaj në pjesën e parë të ndeshjes, një epërsi të cilën Shqipëria ia doli ta menaxhojë për mrekulli deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit.

Pas përfundimit të ndeshjes shkurtimisht për mediat u prononcua Rey Manaj, i cili emocionoi me deklaratën e tij, duke thënë se është i gatshëm të vdes në fushë për Shqipërinë.

“Për këtë fanellë jam i gatshëm të jap çdo gjë dhe të vdes në fushë madje. Dua të sakrifikoj për ekipin kombëtar”.

“Nuk më intereson edhe në luaj mbrojtës i majtë. Sot kisha një kundërshtar të vështirë. Është fitore e madhe. Të gjithë kemi bërë punë shumë të madhe dhe jemi të lumtur që kemi hyrë në histori”.

“Unë pres momentin tim. E rëndësishme është që kemi fituar sonte. Është ndjesia më e mirë për futbollistin që të luajë për kombin e vet, të prezantojë familjen e vet”.

MARKETING

Të ngjajshme

Serbia s’e pranon assesi humbjen nga Shqipëria, shkarkon menjëherë përzgjedhësin Pixin

Serbia s’e pranon assesi humbjen nga Shqipëria, shkarkon menjëherë përzgjedhësin Pixin

Duka: Fitore e merituar, fjalët janë të vogla përballë krenarisë

Duka: Fitore e merituar, fjalët janë të vogla përballë krenarisë

(VIDEO) Publikohen pamjet, festë e çmendur e Shqipërisë në dhomat e zhveshjes pas fitores historike ndaj Serbisë

(VIDEO) Publikohen pamjet, festë e çmendur e Shqipërisë në dhomat e zhveshjes pas fitores historike ndaj Serbisë

Notat e lojtarëve, Serbi 0-1 Shqipëri: Kuqezinjtë “pushtojnë” Leskovacin

Notat e lojtarëve, Serbi 0-1 Shqipëri: Kuqezinjtë “pushtojnë” Leskovacin

Shqipëria mposht Serbinë në Leskovac, Manaj feston me shqiponjë

Shqipëria mposht Serbinë në Leskovac, Manaj feston me shqiponjë

Serbët nuk kanë nga t’ia mbajnë, detyrohen të “flasin” shqip në Leskovac

Serbët nuk kanë nga t’ia mbajnë, detyrohen të “flasin” shqip në Leskovac