Myrto Uzuni, heroi i Granadas në duelin direkt për mbijetesë me Almerian

Myrto Uzuni vazhdon të shkëlqejë duke realizuar një tjetër gol vendimtar për Granadan. Në një ndeshje të rëndësishme kundër Almerias, e cila konsiderohet një konkurrente e fortë në luftën për mbijetesë, sulmuesi shqiptar u shfaq si një figurë kryesore për skuadrën e tij.

Goli erdhi në një moment kritik të lojës, në minutën e 75-të, kur Uzuni tregoi instinktet e një vërtetë “bomberi” në sulm. Ai arriti të shkëputej me zgjuarsi nga mbrojtja kundërshtare dhe, përballë portierit, nuk la vend për gabime, duke barazuar rezultatin në 1-1.

Ky ishte goli i shtatë sezonal për Uzunin, një fakt që tregon kontributin e çmuar që ai po i ofron skuadrës së tij në këtë sezon. Sulmuesi beratas është duke përjetuar një formë të mirë, dhe realizimi i tij i fundit i golit është vetëm një tjetër konfirmim i aftësive të tij si finalizator.

Goli i sulmuesit jo vetëm që solli një pikë të rëndësishme për ekipin e tij në luftën për mbijetesë, por gjithashtu forcë moralin e lojtarëve dhe tifozëve. Një performancë si kjo nga Uzuni e bën atë një lojtar thelbësor në strategjinë e skuadrës dhe një kërcënim të vazhdueshëm për mbrojtjet kundërshtare.

Ndërsa sezoni vazhdon të zhvillohet, pritshmëritë janë të larta për Uzunin dhe tifozët janë të sigurt se ai do të vazhdojë të demonstrojë formën e tij të shkëlqyer. Me synimin për të vazhduar një sezon të suksesshëm dhe për të ndihmuar skuadrën e tij të ruajë statusin në ligë, Uzuni do të jetë një lojtar kyç në ndeshjet që janë përpara.

Për këtë paraqitje brilante, Uzuni është vlerësuar nga SofaScore me notën 7.3. /Telegrafi/

