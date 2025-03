Myanmar, çarje masive e tokës pas tërmetit të fuqishëm me magnitudë 7.7

Numri i të vdekurve nga tërmeti i fuqishëm që goditi Myanmarin të premten është rritur në më shumë se 1600, ndërsa ekipet e shpëtimit kërkojnë të mbijetuar në rrënojat e ndërtesave të shembura.

Një video ku tregohet një çarje e madhe e tokës në Mandalay është publikuar së fundmi në rrjete sociale.

MASSIVE ground rupture/crack has appeared in Myittha, Mandalay Region, following the powerful M7.7 earthquake in Myanmar 😱👀 pic.twitter.com/vFlPet0XPH

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 28, 2025