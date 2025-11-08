Muzeu “Qyteti i Historive të Gjalla” prezanton trashëgiminë e Luftës së Dytë Botërore në Rusi
Muzeu “Qyteti i Historive të Gjalla” është hapur në Sheshin e Kuq të Moskës, duke ekspozuar automjete ushtarake të Ushtrisë së Kuqe për të shënuar 84-vjetorin e paradës historike të vitit 1941, e mbajtur gjatë Luftës së Madhe Patriotike, raporton Anadolu.
Ekspozita përfshin pajisje origjinale të përdorura në frontet e Luftës së Dytë Botërore, dokumente arkivore, si dhe materiale multimediale që tregojnë historitë e ushtarëve sovjetikë që morën pjesë në mbrojtjen e Moskës.
Sipas organizatorëve, muzeu synon të ruajë kujtesën historike dhe të afrojë brezat e rinj me ngjarjet që formësuan identitetin e vendit. Vizitorët mund të përjetojnë rindërtime virtuale të betejave kryesore dhe të dëgjojnë rrëfime autentike nga dëshmitarë të mbetur të asaj periudhe.