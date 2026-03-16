Mustafa: Partitë maqedonase nuk kanë vizion dhe luajnë me fatin e shqiptarëve

Ish-anëtari i Këshillit Gjyqësor, Milazim Mustafa, sonte emisionin “Debat SHENJA”, kritikoi partitë kryesore maqedonase për mungesë vizioni dhe përgjegjësie udhëheqjen e shtetit, duke theksuar se nga pavarësia e vendit kanë luajtur herë pas here me fatin e shqiptarëve.

Nuk mjafton zësh pozita kyçe shtet dhe gëzosh benefitet ato sjellin. Duhet bartësh edhe përgjegjësitë dhe kesh largpamësi – si ta çojmë shtetin dhe si ta vendosim binarët e duhur. Fatkeqësisht, partitë kryesore maqedonase tregojnë mungesë vizioni. nga viti 1991 e këndej, ato kanë luajtur me fatin e shqiptarëve dhe me pikat e nxehta që, vitin 2001, çuan konflikt armatosur”, deklaroi Mustafa.

Ai kujtoi se pas këtij konflikti u nënshkruan marrëveshje ndërkombëtare garantuan njëfarë qetësie dhe sigurie, duke dhënë një perspektivë për shtetin. Megjithatë, Mustafa theksoi se momente ndryshme partitë maqedonase nuk kanë treguar gatishmëri për respektimin e drejtave shqiptarëve.

Pasojat e konfliktit u menaxhuan, por fatkeqësisht ende vërejmë mungesë respekti për drejtat e shqiptarëve nga partitë maqedonase vend”, përfundoi Mustafa. /SHENJA/

