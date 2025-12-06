Musk: BE-ja duhet të shfuqizohet, sovraniteti duhet t’u kthehet shteteve individuale

Elon Musk shkroi në X se Bashkimi Evropian duhet të shfuqizohet dhe sovraniteti t’i kthehet vendeve individuale, në mënyrë që qeveritë të mund t’i përfaqësojnë më mirë qytetarët e tyre.

Ai e bëri këtë koment duke mbështetur përmbajtjen e doktrinës së re për sigurinë kombëtare të hartuar nga Shtëpia e Bardhë.

Postimi vjen një ditë pas sanksionit që ekzekutivi i Ursula von der Leyen i ka vendosur platformës së tij sociale, e para nën kuadrin e Ligjit Evropian për Shërbimet Dixhitale (Digital Services Act).

