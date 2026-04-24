Musiala i lodhur pas gjysmëfinales, por Bayern qetëson: “Nuk ka arsye për shqetësim”
Pas një gjysmëfinaleje të suksesshme në kupë, Jamal Musiala përballet menjëherë me sfidën e radhës, ndoshta më të rëndësishmen e sezonit. A duhet të ketë shqetësim për gjendjen e tij?
Mesfushori i Bayern Munich u pa duke ecur me vështirësi në korridoret e stadiumit të Leverkusenit të mërkurën mbrëma, pas një paraqitjeje thuajse 90-minutëshe me intensitet të lartë. Sipas presidentit Herbert Hainer, Musiala ishte thjesht i lodhur dhe nuk ka arsye për alarm.
“Nga ndeshja në ndeshje shihet se forma e tij po përmirësohet,” u tha nga klubi, duke theksuar progresin e tij fizik dhe sportiv.
Në fitoren 2-0 në gjysmëfinale, Musiala kontribuoi me një asist dhe disa aksione të rëndësishme sulmuese. Ai ishte aktiv në ndërtimin e lojës, rriti ritmin e skuadrës dhe në shumë raste preferoi pasimin ndaj goditjes direkte. Në fazën mbrojtëse, reagoi shpejt për të rikuperuar topin pas humbjes së tij.
Trajneri Vincent Kompany e vlerësoi paraqitjen e tij: “Jamal ishte i mirë. Kohët e fundit po luan me më shumë liri dhe kjo e ndihmon shumë.”
Rikthimi i tij pas një dëmtimi serioz në kyçin e këmbës dhe periudhës së gjatë të rikuperimit mbetet një pjesë e rëndësishme e sezonit të tij, edhe pse te Bayern preferojnë të mos ndalen më gjatë te ajo fazë. Megjithatë, ai ka dhënë kontribute konkrete në vazhdimësi.
Në rikthimin ndaj Leipzigut dha një asist të shpejtë, shënoi kundër Gladbachut dhe Atalantës, duke arritur në rreth dhjetë kontribute në gola në vetëm 700 minuta lojë. “Jo shumë lojtarë mund ta bëjnë këtë,” tha Kompany.
“Ai ka shënuar dhe asistuar edhe në momente kur nuk ka qenë në formën më të mirë. Tani shihet qartë se kënaqësia në lojën e tij po kthehet.”
Tani Musiala përballet me një provë të madhe në Ligën e Kampionëve, ku Bayern do të përballet me Parisin dhe mesfushën e tij të fortë. Drejtori sportiv Max Eberl nuk shfaq shqetësim për formën e tij: “Sa duele fitoi sot? Katër apo pesë? Nuk është diçka që zakonisht presim prej tij, por ai jep gjithçka për ekipin dhe gjithmonë ka momentet e tij. Na duhet në ndeshjet e mëdha.”