Musa për dënimin me burg të të riut shqiptar: Edhe më herët janë dënuar shqiptarë
Deputetja e VLEN-it, Mimoza Musa, e ka cilësuar si ngjarje të trishtë dënimin me burgim me kusht të 18-vjeçarit nga Kumanova, i cili u dënua për shkak të valëvitjes së flamurit kombëtar gjatë vitit të kaluar.
Musa tha se asnjë qytetar nuk duhet të dënohet për përdorimin e një simboli kombëtar, duke theksuar se ligji duhet të zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjithë.
Ajo rikujtoi edhe raste të mëhershme, kur, sipas saj, të rinj shqiptarë janë përballur me dënime edhe më të rënda për veprime të ngjashme. Si shembull përmendi rastin e vitit 2011/2012 në Tetovë, kur katër të rinj, sipas saj, ishin dënuar me rreth katër vjet burg për shkrimet në mur në kuadër të 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë.
“Sigurisht, për ne është një ngjarje e trishtë. Nuk do të duhej askush dhe asnjë qytetar, për shkak të përdorimit të një simboli kombëtar, të dënohej. Në këtë rast do të duhej të kishte drejtësi të barabartë. Ne kemi pasur raste kur qytetarë maqedonas kanë valëvitur flamuj, kanë ngritur flamujt dhe është përdorur gjuhë fyese. Këtu do të duhej të bazohemi në zbatimin e ligjit në mënyrë të barabartë për të gjithë qytetarët. Më vjen keq që një i ri është gjendur në këtë situatë. Jemi dëshmitarë të rasteve edhe më të hershme, kur kanë ndodhur situata të tilla me dënime edhe më të rënda. Mbaj mend se në vitin 2011/2012, katër të rinj që kishin bërë shkrime në mur në Tetovë, për 100-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë, atëherë kishin marrë rreth katër vjet burg, gjë që është edhe më e dhimbshme”, deklaroi Musa në “Debat në SHENJA”.