Muriqi në garë me Yamal dhe Mbappe për çmimin si ‘Lojtari i sezonit në La Liga’

Muriqi në garë me Yamal dhe Mbappe për çmimin si ‘Lojtari i sezonit në La Liga’

Lamine Yamal dhe Vedat Muriqi janë nominuar zyrtarisht për çmimin prestigjioz të Lojtarit të Sezonit në La Liga, pasi zhvilluan edicion të jashtëzakonshëm idividual.

Anësori 18-vjeçar regjistroi shifra mbresëlënëse në kampionat, duke realizuar 16 gola dhe 12 asistime në 28 ndeshje, kontribut që ishte vendimtar në rrugëtimin e Barcelonës drejt rikthimit të titullit në Spanjë.

Në listën e ngushtë të kandidatëve është edhe Vedat Muriqi, i cili, pavarësisht se Mallorca ra nga La Liga, u dallua si një nga lojtarët më të mirë të kampionatit me paraqitjet dhe ndikimin e tij në sulm. Ai kishte 23 gola këtë sezon dhe shihet si arritje e madhe futja në mesin e këtyre emrave.

Përveç Yamalit dhe Muriqit, të nominuar janë edhe ylli i Real Madridit, Kylian Mbappé, që u shpall top shënues në La Liga me 25 gola.

Mesfushori i Real Betis, Pablo Fornals, si dhe anësori i Villarrealit, Nicolas Pépé, duke e kompletuar listën me pesë lojtarë që garojnë për çmimin sezonal.

MARKETING

Të ngjajshme

Zyrtare: Milani shkarkon Massimiliano Allegrin dhe Igli Taren

Zyrtare: Milani shkarkon Massimiliano Allegrin dhe Igli Taren

Mbyllet sezoni në Ligën e Parë

Mbyllet sezoni në Ligën e Parë

Futbollistët e Maqedonisë arrijnë në Shkup për duelet me Bosnjën dhe Turqinë

Futbollistët e Maqedonisë arrijnë në Shkup për duelet me Bosnjën dhe Turqinë

Shkëndija ndahet me trajnerin Jeton Beqiri

Shkëndija ndahet me trajnerin Jeton Beqiri

Historike, asnjë lojtar nga Real Madrid, Spanja publikon listën e Botërorit “FIFA2026”

Historike, asnjë lojtar nga Real Madrid, Spanja publikon listën e Botërorit “FIFA2026”

Liga e Parë, sot mbyllet sezoni 2025/2026

Liga e Parë, sot mbyllet sezoni 2025/2026