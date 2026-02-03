Muriqi: Mbappe nuk është rivali im, ai është nga një botë tjetër

Muriqi: Mbappe nuk është rivali im, ai është nga një botë tjetër

Vedat Muriqi po shkëlqen me paraqitjet e tij në La Liga.Sulmuesi kosovar nuk ka të ndalur me golat e tij, duke realizuar edhe mbrëmë ndaj Sevillas dhe madje dha edhe një asistim, shkruan GazetaBlic Sport.
Pas ndeshjes, Muriqi foli për mediat në Spanjë dhe u shpreh i lumtur për paraqitjet e tij, kurse dha një koment edhe për garën për Mbappe.“Mbappe nuk është rivali im, ai është nga një botë tjetër. Nëse përfundoj pas tij në garën për golashënuesin më të mirë, do të festoj sikur ta kisha fituar unë”, deklaroi Muriqi.

MARKETING

Të ngjajshme

Zyrtare: Karim Benzema transferohet te Al-Hilal

Zyrtare: Karim Benzema transferohet te Al-Hilal

Elita e futbollit vendor kthehet më 10 shkurt me derbin Shkëndija–Struga

Elita e futbollit vendor kthehet më 10 shkurt me derbin Shkëndija–Struga

E zbulon gazetari italian: Juventusi e ka ofruar Zhegroven në marrëveshje shkëmbimi

E zbulon gazetari italian: Juventusi e ka ofruar Zhegroven në marrëveshje shkëmbimi

FC Shkupi: Kërkojmë mbështetje për shpëtimin dhe rikthimin e dinjitetit të klubit

FC Shkupi: Kërkojmë mbështetje për shpëtimin dhe rikthimin e dinjitetit të klubit

E bujshme në Arabinë Saudite; Al Nassr, pasiv në merkato dhe Ronaldo refuzon të luajë

E bujshme në Arabinë Saudite; Al Nassr, pasiv në merkato dhe Ronaldo refuzon të luajë

Liverpooli siguron marrëveshje për Jeremy Jacquet nga Rennes

Liverpooli siguron marrëveshje për Jeremy Jacquet nga Rennes