Muriqi, letër lamtumire Mallorcas, gati firma me klubin belg

Gjashtë muaj që i janë dukur si vite. Në një kohë kaq të shkurtër, Vedat Muriqi fitoi respektin e të gjithë fansave të Mallorcas. Sulmuesi dardan kishte dëshirë të qëndronte në Ishull, por Lazio dhe Mallorca nuk gjetën gjuhën e përbashkët.

Këtë të enjte, sulmuesi i lindur në Prizren, ka postuar një letër lamtumirë në rrjetet sociale, duke shprehur keqardhjen për pamundësinë për ta vijuar karrierën në këtë skuadër:

“Dashuria që më keni treguar që kur kam shkelur për herë të parë në ishull, duke më parë si një majorken të vërtetë dhe duke më dashur si ju, më ka lumturuar shumë”, shkruan Muriqi.

Zbarkimi në Mallorca ishte gjëja më e mirë që mund të kishte bërë. Ai rizbuloi versionin e tij më të mirë, u përshtat menjëherë dhe roli i tij ishte jetik në shpëtimin skuadrës nga rënia: “Më bëtë të ndihem si në shtëpinë time që në minutën e parë. Jam i lumtur që ia kam arritur qëllimit tim. Zemra ime është me ju.”

Muriqi, në fakt, nuk do të kthehet te Lazio. E ardhmja e tij do të jetë në Belgjikë. Në orët e ardhshme ai do të nënshkruajë për Club Bruges, që ka bindur Lazion ta lëshojë përfundimisht Muriqin me një ofertë të kënaqshme.