Muret e universitetit në Francë pikturohen me grafite anti-islame
Shkrime anti-myslimane janë pikturuar në muret e Universitetit Bordeaux në jugperëndim të Francës, transmeton Anadolu.
“Sot në mëngjes, Universiteti Bordeaux ishte i mbuluar me mbishkrime që bëjnë thirrje për vrasje ose justifikojnë gjenocidin në Gaza”, shkroi në platformën amerikane X Nordine Raymond, kandidat në zgjedhjet komunale në Bordeaux.
“E djathta ekstreme nuk ka as mirësjelljen të respektojë heshtjen për vdekjen e një njeriu. Heshtni dhe lëreni këtë qytet jashtë iluzioneve tuaja fashiste”, shtoi Raymond.
Gazeta rajonale Sud Ouest raportoi se studentët zbuluan grafite islamofobe në disa mure të universitetit, ndërsa mesazhet shënjestronin edhe grupe të majta.
Ndërkohë, poshtë një murali të realizuar në vitin 2025 në mbështetje të Palestinës, ishin shkruar fraza në lidhje me Rripin e Gazës si “Një gjenocid i merituar” dhe “Le të digjen të gjithë”.
Universiteti nuk ka komentuar ende mbi incidentin.