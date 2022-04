Mungon strategjia e promovimit të kulturës

Shkruan: Ibrahim BERISHA, Prishtinë

Kultura identifikohet me komunikimin, ndërsa komunikimi ndërkulturor me qytetërimet ose qytetërimin. Qytetërimi, një përkufizim: është kulturë, arsimim, harmoni shoqërore. Është dhënie dhe marrje vlerash materiale dhe jomateriale të qëndrueshme dhe të dobishme, që e rrit hapësirën e kësaj harmonie. Tashti zhvillimi i teknologjive komunikuese krijon mundësi të gjera komunikimi ndërkulturor dhe këtë e tregoi fare qartë edhe një gjendje jo e natyrshme, krijuar nga pandemia e dy viteve të fundit, shkaktuar nga Kovid 19. Kjo botë, në një përmasë globale, hoqi dorë theksueshëm nga lëvizjet fizike dhe gjeti strofull brenda hapësirës kulturore virtuale. Në këtë virtualitet u ritheksua dhe u ridimensionua edhe më shumë komunikimi ndërkulturor, duke ndryshuar psikologjinë, kërkesat dhe, dukshëm, edhe përmbajtjet e konsumit, madje edhe ushqimor. Kjo ishte hapësira e përbashkët, e qasshme, e lirë dhe me ofertë të gjerë.

Sa për rikujtim, shkrimtarët, po edhe gjithë shqiptarët në Kosovë, kanë njohur pandemi edhe më parë. Ndalimi i plotë i komunikimit dhe këmbimit kulturor të Jugosllavisë komuniste me Shqipërinë po ashtu komuniste. Po edhe me drastik ishte ndalimi që u bë në Shqipërinë komuniste të komunikimit me vlerat qenësore të letërsisë shqipe dhe intelektualëve shqiptarëve për arsye ideologjike. Në Kosovë u instalua aparteidi i regjimit serb në vitet 1990/1999, i cili kufizoi tërësisht, në formë shumë më drastike, komunikimin dhe ndërkomunikimin kulturor shqiptar. Ishte kufizim ende më i ashpër se kjo pandemi, që po e njohim tash, madje brenda vetë Kosovës.

Është e kuptueshme se në këtë dimension global komunikimi, edhe në pandemi, të shtatë artet, po edhe kultura në tërësi, tregoi përshtatje, mbijetesë dhe kreativitet, pikërisht duke kërkuar dhe gjetur forma të reja të komunikimit dhe ndërkomunikimit. Këtë e tregon edhe ndryshimi që ndodhi në qasjen ndaj librit, pasi në një masë shumë më të madhe se më parë u rrit këmbim në formë elektronike, pikërisht nga pamundësia e lëvizjes së lirë dhe marrjes së librit konvencional.

Por, edhe porositë e librit, dërgesat përmes postës, mundësuan marrjen e librit fizik shpejt, krahas atij elektronik, madje nga katër anët e globit. Porositë ndryshuan dukshëm edhe përqindjen, nga blerja drejtpërdrejtë në librari, kjo në favor të marrjes së librit përmes postës. Ç’është e vërteta, në Kosovë ende ka ngecje të madhe të dërgimit të librit në formë elektronike, pasi nuk ka sisteme efikase, të cilat do ta përballonin këtë risi.

Hulumtimet tregojnë se në pandemi është rritur leximi. Kështu, hulumtimi gjatë pandemisë, që është kryer vitin e kaluar nga Global English Editing, tregon se në kohë pandemie, në përmasa globale, leximi është rritur për 35 për qind, ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar, në këto dy vite të pandemisë, krahasuar me periudhën e mëparshme, numri i librave të shitur shkollorë dhe librave të tjerë arsimorë, libra me figura dhe prozë për të rinjtë, është rritur për 234 për qind!

Në anën tjetër, National Geographic dhe World Literacy Foundation kanë shkruar për biblioterapinë. Leximi, zbuluan ata, e largon stresin, është një mënyrë e mirë për ta ruajtur shëndetin mendor dhe ka një efekt të dobishëm në aspektin psikik, siç e dinin këtë edhe egjiptianët dhe grekët e vjetër.

Komunikimi ndërkulturor te ne, nuk po them gjë të re, është i lënduar. Kufizime dhe vetëkufizime ka plot. Shembull në Kosovë është libri. Qarkullimi i librit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë vazhdon të jetë i sanksionuar me tatime. Botuesit e librarët kosovarë paguajnë TVSH 14 për qind për import të librit. Libri i importuar në Kosovë tatimohet 8 për qind dhe po ky libër, që merret nga Shqipëria, atje tatimohet 6 për qind, d.m.th. ky libër i importuar tatimohet 14 për qind. Kjo tregon si e koncepton logjika politike një segment kaq jetik për shqiptarët – komunikimin e librit. Nuk do harruar se, bazuar në të gjitha hulumtimet, blerja e librit dhe leximi i librit nga shqiptarët në Kosovë është më i ulëti në Evropë.

Në planifikim, aq sa mund të shihet politikat kulturore edhe në Kosovë, sikur në Shqipëri, mungon kombinimi i tre elementëve themelorë: krijimtari, politikë kulturore dhe menaxhim kulturor, që do të krijonin një koncept funksional dhe kreativ ndërkulturor brenda shqiptarëve, po edhe të shqiptarëve në raport me kulturat tjera.

Këtu më poshtë po i sjellim disa shembuj: mungojnë komunikimet për bashkëpunim në radhë të parë ndërmjet institucioneve të Shqipërisë dhe Kosovës; bashkëpunimi nuk duket as në ndërtimin e projekteve jetike shkencore-kulturore, nga e para, siç është shkrimi i historisë së shqiptarëve; shqiptarët në Evropë janë i vetmi komb ende pa historinë e shkruar shumëvëllimëshe; mungon fjalori i plotë shqip-shqip; mungon enciklopedia shqiptare, mungojnë leksikonet themelore; mbretëron kaotizmi terminologjik në të gjitha fushat e shkencave, arteve, kulturës etj. Disa nga shkaqet e abstenimit të bashkëpunimit ndërkulturor institucional do parë edhe në lokalcentrizëm, në mbijetesë fragmentariteti, mediokriteti, konjukturizmi, klientelizmi, paragjykimi, personalizimi të politikave dhe ngjarjeve kulturore. Ç’është e vërteta, atë që nuk e bëjnë institucionet, pjesërisht e bëjnë krijuesit, artistët, shkencëtarët e shkrimtarët, duke investuar në mbajtjen e një fryme përmes bashkëpunimit të mikrostrukturuar ndërkulturor.

Aq sa shihet, deri sot, një dështim duket modeli i punës për promovimin kulturor përmes ambasadave, konsullatave dhe qendrave kulturore të Kosovës në botë. Madje, aq sa dihet, edhe profili i pjesës së madhe të ambasadorëve që kanë qenë dhe janë nuk kanë një dije modeste për artet dhe kulturën në Kosovë, aq më pak edhe më gjerë. Nuk është parë se ka ndonjë strategji promovuese, qasje dhe paraqitje të zgjedhur përkthimesh dhe botimesh, por edhe nëse bëhet kjo, drejtohet nga shije dhe interesa personale të personelit në këto ambasada ose edhe nëpër ministri. Por, po e përsëris, komunikimi ndërkulturor është i qenësishëm për zhvillimin edhe social të secilit vend. Për të njohur dhe për t’u njohur.

Mundësitë që ofrojnë teknologjitë komunikuese janë shfrytëzuar fare pak për të bërë pjesë të tregut global kulturën shqiptare, por, në anën tjetër, hapësira kulturore në Kosovë, veçmas përmes medies, është e mbushur me përmbajtje kulturore universale. Duke mos qenë as përafërsisht të barabartë në raportin e dhënie-marrjes, ka një orientim masiv të shfrytëzimit të prodhimeve globale kulturore, veçmas nga të rinjtë. Dilemat që shtrohen lidhur më përmasën e kësaj marrëdhënieje komunikuese fokusohen në nevojën e promovimin e nacionales dhe lokales, veçmas duke pasur parasysh presionin e madh nga vërshimi i prodhimeve të qendrave koorporative multinacionale. Në këtë kontekst, edhe kultura shqiptare në Kosovë i nënshtrohet procesit konvergjues, ashtu siç edhe e kishte parë studiuesi Michael Burawy kur theksonte se në këtë betejë vlerash, normash, gjykimesh e shijesh, lokalja mund të luftojë duke synuar të mbetet me elementet identitare, por edhe mund të adaptohet ose, thjesht, edhe të shkatërrohet.

Ajo që do të ndodhë, pa dyshim, nuk varet vetëm nga politikat kulturore, por edhe nga vetë ne, krijuesit, artistët, shkrimtarët.