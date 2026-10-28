Mungojnë mbi 7.800 kilogramë kanabis mjekësor, kallëzim penal ndaj një kompanie në Strumicë
SPB Strumicë ka ngritur kallëzim penal ndaj një personi juridik nga fshati Borisovë dhe drejtuesit të tij, V.K., nga Novo Sella, me banim në Strumicë, për shkelje të Ligjit për Kontrollin e Drogave Narkotike dhe Substancave Psikotrope.
Gjatë një inspektimi në ambientet ku ruhej kanabisi mjekësor i tharë, policia dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë konstatuan mungesë të dokumentacionit për personelin dhe dokumenteve të tjera të detyrueshme.
Gjithashtu, u konstatua mungesa e 7.813,49 kilogramëve kanabis mjekësor të tharë, për të cilin kompania nuk kishte dokumentacion dhe mbulim përkatës, njoftojnë nga SPB Strumicë.