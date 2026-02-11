Mundet fenomeni Shiffrin/ Skiatorja më e mirë alpine në histori, pa medalje në Olimpiadë
Ishin favorite absolute, por sporti është çështje momenti.
Ndodh që edhe një kampione e madhe si Mikaela Shifrin të dështojë, dhe amerikania shkaktoi një të papritur të madhe në Lojërat Olimpike.
Skiatorja alpine më e mirë në histori realizoi një slalom të dobët, ndoshta më të dobëtin që ka bërë ndonjëherë, duke e lënë skuadrën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës jo vetëm pa titullin olimpik, por edhe jashtë podiumit.
Amerikanet ishin favorite edhe pasi Brizi Xhonson doli e para në garën e zbritjes së lirë, por Shifrin sërish nuk e pati ditën e saj, duke dalë vetëm në vendin e 15-të.
E pamendueshme. Veterania 30-vjeçare ka rekordin e fitoreve në kupat e botës me 108 të tilla, dhe e kryeson Kupën e Botës të këtij viti, veçse raportin me Olimpiadat nuk e ka aspak të mirë.
Ajo nuk fitoi asnjë medalje katër vjet më parë në Pekin. Kampione olimpike të dimrit në Itali dolën dy austriaket, Arianë Redler dhe Katarina Huber, ndërsa Shifrin do të ketë rast për autokritikë javën që vjen në sllallomin individual për femra.