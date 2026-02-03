“Mund të kemi lajme të mira nga lufta në Ukrainë”, Trump: Po ecim shumë mirë, hera e parë që po e them
Donald Trump ka deklaruar se administrata e tij mund të ketë së shpejti “disa lajme të mira” lidhur me përpjekjet për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, diçka që presidenti amerikan ka pohuar se mund ta bënte brenda 24 orëve nga rikthimi në detyrë për mandatin e tij të dytë në Shtëpinë e Bardhë.
“Mendoj se po ecim shumë mirë me Ukrainën dhe Rusinë. Për herë të parë po e them këtë,” u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale të hënën. “Mendoj se, ndoshta, do të kemi disa lajme të mira.”
Bisedimet e Ukrainës me zyrtarë rusë dhe amerikanë pritet të zhvillohen për dy ditë duke filluar nga e mërkura në Abu Dhabi. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha se i dërguari amerikan Steve Witkoff do të marrë pjesë në këto bisedime. Volodymyr Zelenskyy deklaroi se delegacioni ukrainas do të zhvillojë gjithashtu takime dypalëshe me zyrtarë amerikanë gjatë këtyre dy ditëve.
Kremlini ka këmbëngulur se çdo marrëveshje duhet të përfshijë dorëzimin nga Ukraina të gjithë rajonit lindor të Donbasit, përfshirë zonat që ende janë nën kontrollin ukrainas.
Kievi i ka hedhur poshtë fuqishëm këto kushte, megjithëse Zelenskyy ka thënë se është i gatshëm të shqyrtojë alternativa, përfshirë tërheqjen e trupave ukrainase nga disa pjesë të lindjes dhe krijimin e një zone të demilitarizuar.
Raundi i parë i bisedimeve trepalëshe në Abu Dhabi u mbajt më 23–24 janar, pa ndonjë përparim të dukshëm, pavarësisht toneve pozitive që u shprehën më pas.