Mund ta çaktivizoni IA-në në rezultatet e kërkimit në Google me këtë modifikues të lehtë
IA në Kërkimin në Google mund të jetë e dobishme, por është gjithashtu një nga ato mjete “duaje ose urre”.
Megjithatë, nëse keni dashur të çaktivizoni Përmbledhjet e IA-së në Kërkimin në Google, ekziston një mënyrë mjaft e lehtë për ta bërë këtë, transmeton Telegrafi.
Zyrtarisht, nuk ka një mënyrë të vetme për të çaktivizuar Përmbledhjet e IA-së në Kërkimin në Google. Google ka thënë që në fillim se Përmbledhjet e IA-së janë një veçori e Kërkimit në të njëjtën mënyrë siç janë Fragmentet e Veçanta dhe Panelet e Njohurive.
Ekziston një filtër “Web” që rikthen versionin origjinal “10 lidhje blu” të Kërkimit dhe disa zgjidhje të tjera alternative.
Një opsion që nuk është shumë i njohur, megjithatë, është një modifikues i shpejtë dhe i lehtë.
Nëse shtoni “-ai” në fund të pyetjes suaj, Kërkimi në Google që rezulton do të jetë pa Përmbledhje të IA-së. Është vërtet kaq e thjeshtë.
Modifikuesit e Kërkimit në Google – të njohur edhe si “operatorë” – kanë ekzistuar prej kohësh, ku një nga më të dobishmet është shtimi i thonjëzave (” “) në fjalë specifike për t’u siguruar që Google po kërkon drejtshkrimin dhe rendin e saktë të fjalëve.
Por ka edhe shumë ndryshime të tjera të dobishme si ky “-ai”. Google detajon një numër të këtyre në një faqe mbështetjeje.
Ndërsa ky modifikues nuk është një zgjidhje e përhershme, është një mënyrë e dobishme për të përjashtuar Përmbledhjet e IA-së në vendet ku mund të mos dëshironi t’i shihni.