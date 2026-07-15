Muhamed Jashari prezanton analizën mbi Rusinë dhe Perëndimin në konferencën ndërkombëtare në SHBA

Muhamed Jashari prezanton analizën mbi Rusinë dhe Perëndimin në konferencën ndërkombëtare në SHBA

Profesori universitar Muhamed Jashari ka marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka prezantuar një analizë mbi narrativën politike të Rusisë dhe marrëdhëniet me Perëndimin.

“Këto ditë kam kënaqësi të jem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në saje të Konferencës organizuar nga Lidhja e Studimeve Transatlantike dhe Institutit Global për Hulumtime pranë ‘William & Mary’ në Virxhinia. ‘William & Mary’ përveçse është universiteti i dytë më i vjetër në ShBA pas Harvardit, është universiteti ku dolën 3 presidentë amerikanë.

Në këtë takim, nën moton: “Marrëdhëniet Transatlantike në 250 vjetorin e ShBA-së: Aleanca në udhëkryq” e që tubon studiues nga Evropa, Britania dhe ShBA-ja, trajtova temën që flet mbi mënyrën se si Rusia e konstruktoi narracionin e ‘Perëndimit kolektiv’ si vazhdimësi e ‘tjetrit’ historik dhe botëvështrimin amerikocentrik në vetëdijën dhe mendimin politik bashkëkohor rus.

I lumtur që në shënimet e 250 vjetorit të Deklaratës së Pavarësisë së ShBA-së të ndodhem në vendin e ngjarjes. Në busullën orientuese tonën. Në Washington”, ka shkruar Jashari.

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