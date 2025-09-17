Muhamed Elmazi: Vitin e ardhshëm, shkollë e re për nxënësit e Matkës
Kandidati i koalicionit VLEN për komunën e Sarajit, Muhamed Elmazi, ka reaguar me indinjatë ndaj gjendjes së rëndë të shkollës fillore në fshatin Matkë. Në një deklaratë publike, Elmazi e cilësoi shkollën si “dëshmi e gjallë e pakujdesisë dhe neglizhencës që vë në sprovë njerëzillëkun tonë”.
Elmazi ngriti pyetjen shqetësuese “Deri ku mund të shkojë kjo shpërfillje?”, duke denoncuar mungesën e investimeve dhe përkujdesjes institucionale për fëmijët e këtij komuniteti.
I prekur nga ajo që pa gjatë vizitës së tij, Elmazi premtoi me përgjegjësi të plotë se, nëse merr besimin e qytetarëve, vitin e ardhshëm nxënësit e Matkës do të mësojnë në një godinë të re shkollore.
Ky zotim vjen në kuadër të fushatës së tij, ku fokusi kryesor është përmirësimi i infrastrukturës arsimore dhe barazia në mundësi për të gjithë nxënësit e komunës së Sarajit.