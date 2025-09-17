Muhamed Elmazi: Vitin e ardhshëm, shkollë e re për nxënësit e Matkës

Muhamed Elmazi: Vitin e ardhshëm, shkollë e re për nxënësit e Matkës

Kandidati i koalicionit VLEN për komunën e Sarajit, Muhamed Elmazi, ka reaguar me indinjatë ndaj gjendjes së rëndë të shkollës fillore në fshatin Matkë. Në një deklaratë publike, Elmazi e cilësoi shkollën si “dëshmi e gjallë e pakujdesisë dhe neglizhencës që vë në sprovë njerëzillëkun tonë”.

Elmazi ngriti pyetjen shqetësuese “Deri ku mund të shkojë kjo shpërfillje?”, duke denoncuar mungesën e investimeve dhe përkujdesjes institucionale për fëmijët e këtij komuniteti.

I prekur nga ajo që pa gjatë vizitës së tij, Elmazi premtoi me përgjegjësi të plotë se, nëse merr besimin e qytetarëve, vitin e ardhshëm nxënësit e Matkës do të mësojnë në një godinë të re shkollore.

Ky zotim vjen në kuadër të fushatës së tij, ku fokusi kryesor është përmirësimi i infrastrukturës arsimore dhe barazia në mundësi për të gjithë nxënësit e komunës së Sarajit.

MARKETING

Të ngjajshme

Fidan: Turqia luan një rol kyç në parandalimin dhe përfundimin e konflikteve

Fidan: Turqia luan një rol kyç në parandalimin dhe përfundimin e konflikteve

Kasami nga fshati Gajre: Më 19 tetor është dita jonë!

Kasami nga fshati Gajre: Më 19 tetor është dita jonë!

Bajram Rexhepi u takua me artistët nga Tetova

Bajram Rexhepi u takua me artistët nga Tetova

Izraeli kritikon planin e sanksioneve të BE-së, zotohet për hakmarrje

Izraeli kritikon planin e sanksioneve të BE-së, zotohet për hakmarrje

Ministri i jashtëm turk diskuton për Gazën me homologët sauditë dhe egjiptianë

Ministri i jashtëm turk diskuton për Gazën me homologët sauditë dhe egjiptianë

Masakër në Austri/ Serbi vret gruan, plagos vajzën dhe partnerin e saj më pas vetëvritet

Masakër në Austri/ Serbi vret gruan, plagos vajzën dhe partnerin e saj më pas vetëvritet