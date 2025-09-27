Mucunski zhvillon një sërë takimesh dypalëshe në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara

Mucunski zhvillon një sërë takimesh dypalëshe në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara

Në kuadër të pjesëmarrjes së tij në Asamblenë e 80-të të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Muçunski, zhvilloi disa takime bilaterale me kolegët e tij nga Portugalia, Libani, Uzbekistani dhe Ishujt Solomon, si dhe me Sekretarin e Përgjithshëm të OSBE-së.

Siç kumtoi ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, në takimin me ministrin e Punëve të Jashtme të Portugalisë, Paulo Ranzhel, u shpreh kënaqësia për marrëdhëniet e shkëlqyera dypalëshe dhe partneritetin brenda NATO-s. Është theksuar rëndësia e integrimit evropian dhe konfirmuar gatishmëria për thellimin e dialogut politik, bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik.

Me ministrat e Punëve të Jashtme të Libanit dhe Ishujve Solomon është përshëndetur vendosja e marrëdhënieve diplomatike dhe është shprehur gatishmëria për avancimin e mëtejshëm të tyre.

“Në kuadër të takimit me ministrin e Uzbekistanit, Bahtijor Saidov, u nënshkrua një Protokoll për Bashkëpunim dhe Konsultime midis dy ministrive, i cili do të shërbejë si bazë për avancimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe bashkëpunimit politik”, qëndron në kumtesën e MPJdheTJ.

Ministri Mucunski është takuar edhe me Sekretarin e Përgjithshëm të OSBE-së, Feridun H. Sinirlioglu, ku u konfirmua bashkëpunimi i suksesshëm i deritanishëm dhe u diskutua për thellimin e mëtejshëm të tij.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Filipçe: Filipçe: Qeveria bën diplomaci të selfive nëpër korridore

(VIDEO) Filipçe: Filipçe: Qeveria bën diplomaci të selfive nëpër korridore

(VIDEO) Pikniku i njëmbëdhjetë humanitar i kompanisë ‘Alkaloid’

(VIDEO) Pikniku i njëmbëdhjetë humanitar i kompanisë ‘Alkaloid’

Shkon në afro 66 mijë numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Shkon në afro 66 mijë numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Andonovski: Të gjitha dokumentet do të jenë në telefonin, testin do ta bëjmë në Samit para 800 të pranishmëve nga 20 shtete

Andonovski: Të gjitha dokumentet do të jenë në telefonin, testin do ta bëjmë në Samit para 800 të pranishmëve nga 20 shtete

Kandidatët për kryetar të komunës së Tetovës nënshkruajtën Kodeks për zgjedhje të drejta dhe demokratike

Kandidatët për kryetar të komunës së Tetovës nënshkruajtën Kodeks për zgjedhje të drejta dhe demokratike

Takim në kuadër të Shkollës ballkanike të energjisë – ekspertë debatuan për masat që duhen ndërmarrë si parandalim nga “bllek aut”

Takim në kuadër të Shkollës ballkanike të energjisë – ekspertë debatuan për masat që duhen ndërmarrë si parandalim nga “bllek aut”