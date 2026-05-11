Mucunski: Zgjerimi është i domosdoshëm, si për BE-në, ashtu edhe për vendet kandidate
“Zgjerimi është i domosdoshëm si për Bashkimin Evropian ashtu edhe për vendet kandidate”, tha Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski para fillimit të Këshillit të Punëve të Jashtme të Bashkimit Evropian në Bruksel, të kryesuar nga Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikën e Jashtme dhe të Sigurisë, Kaja Kallas.
Çështja, theksoi ministri i jashtëm, është që Ballkani Perëndimor të ndalojë së qeni një “zonë gri” në Evropë dhe të krijojë grup vendesh me një rrugë të qartë dhe të besueshme drejt anëtarësimit.
Ai beson se vendi ka arritur rezultate konkrete në zbatimin e Agjendës së Reformave, veçanërisht në muajt e fundit, duke theksuar se ajo është 100 për qind në përputhje me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-së, e cila, siç theksoi ai, konfirmon jo vetëm angazhimin për reforma, por edhe orientimin e qartë strategjik drejt anëtarësimit në Union.
“Mesazhi ynë për vendet anëtare është shumëplanësh. Duhet të largohemi nga bilateralizimi i kritereve të pranimit, por edhe të forcojmë angazhimin për çështje që shkojnë përtej vetë procesit të zgjerimit, veçanërisht në fushat e sigurisë dhe mbrojtjes, ekonomisë dhe tregtisë, sigurisë energjetike, sigurisë ushqimore dhe dixhitalizimit”, theksoi ministri Mucunski.
Siç raportohet nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, agjenda e Këshillit përfshinte diskutime mbi marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor.