Mucunski viziton Ukrainën, rikonfirmon mbështetjen për sovranitetin dhe integritetin territorial
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, zhvilloi një vizitë zyrtare në Ukrainë, ku u takua me homologun e tij ukrainas, Andrii Sybiha, transmeton Anadolu.
Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut, bisedimet u përqendruan në mundësitë për thellimin e mëtejshëm të dialogut politik dhe bashkëpunimit mes dy vendeve, si në planin dypalësh ashtu edhe në atë shumëpalësh.
Palët diskutuan gjithashtu avancimin e bashkëpunimit ekonomik, perspektivën evropiane të të dy vendeve, sfidat aktuale të sigurisë, si dhe mundësitë që Maqedonia e Veriut të marrë pjesë në procesin e rimëkëmbjes dhe rindërtimit të Ukrainës.
Mucunski rikonfirmoi mbështetjen e vendit të tij për Ukrainën.
“Qëndrojmë me Ukrainën. Ukraina është shtet sovran. Integriteti i saj territorial duhet të respektohet. Kufijtë nuk mund të ndryshohen me forcë. Dhe e drejta ndërkombëtare nuk mund të jetë çështje zgjedhjeje kur respektimi i saj nuk na përshtatet”, tha Mucunski.
Gjatë takimit u theksua gjithashtu rëndësia më e gjerë e sigurisë së Ukrainës për sigurinë evropiane dhe transatlantike, si dhe nevoja për angazhim të përbashkët dhe të koordinuar të aleatëve dhe partnerëve për krijimin e kushteve për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.
“Udhëheqja amerikane dhe përgjegjësia evropiane duhet të veprojnë së bashku. Kështu e forcojmë parandalimin sot. Kështu krijojmë kushtet për paqe nesër. Dhe kështu sigurojmë që ajo paqe të jetë e qëndrueshme”, tha Mucunski.
Ai konfirmoi gatishmërinë e Maqedonisë së Veriut për të vazhduar kontributin në përpjekjet ndërkombëtare për mbështetjen e Ukrainës dhe për t’u përfshirë aktivisht në rimëkëmbjen dhe rindërtimin e vendit.
Mucunski dhe Sybiha vendosën lule pranë Murit të Kujtesës për mbrojtësit e rënë të Ukrainës.
Në kuadër të vizitës, Mucunski u takua gjithashtu me Oleksandr Korniyenko, zv/kryetarin e parë të Verkhovna Rada-s së Ukrainës.