Mucunski: Vendimet nga Samiti i Ankarasë do ta forcojnë Aleancën e NATO-s

Mucunski: Vendimet nga Samiti i Ankarasë do ta forcojnë Aleancën e NATO-s

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski për rezultatet e Samitit të NATO-s në Ankara, deklaron se duke vlerësuar vendimet e marra do ta forcojnë më tej Aleancën dhe do të kontribuojnë në avancimin e sigurisë kolektive.

“Mesazhi është i qartë: NATO po i përmbush detyrat. Ne kemi konfirmuar angazhimin tonë të përbashkët për investime më të mëdha në mbrojtje, forcimin e mëtejshëm të aftësive mbrojtëse, një shpërndarje më të drejtë të përgjegjësive midis aleatëve dhe mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën”, shkroi Mucunski.
Ai informoi se në margjinat e Samitit, pati disa takime dypalëshe me kolegë nga vendet anëtare të NATO-s, si dhe me përfaqësues të lartë të vendeve aleate dhe partnere.

Bisedat, siç theksoi ai, u përqendruan në marrëdhëniet dypalëshe, bashkëpunimin brenda NATO-s, si dhe sfidat aktuale të sigurisë rajonale dhe globale.

“Si një aleat i përkushtuar dhe i besueshëm, ne vazhdojmë të kontribuojmë në mënyrë aktive në forcimin e sigurisë kolektive, stabilitetit dhe unitetit”, tha Mucunski.

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