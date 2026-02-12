Mucunski uron formimin e Qeverisë së Kosovës: Presim bashkëpunim të ngushtë në interes të stabilitetit rajonal

Mucunski uron formimin e Qeverisë së Kosovës: Presim bashkëpunim të ngushtë në interes të stabilitetit rajonal

Ministri i Punëve të Jashtme, Timco Mucunski, uroi Kosovën për formimin e qeverisë së re dhe emërimin e Glauk Konjufcës si zv. kryeministër dhe Ministër i Punëve të Jashtme.

Mucunski, në një shkrim në rrjetin social “X”, thotë se po punojnë për bashkëpunim të ngushtë në interes të stabilitetit rajonal.

“I shpreh urimet e mia të sinqerta Republikës së Kosovës për formimin e qeverisë së re dhe Glauk Konjufcës për emërimin e tij si zv. kryeministër i Parë dhe Ministër i Punëve të Jashtme. Si fqinjë, ne presim me padurim bashkëpunim të ngushtë në interes të stabilitetit rajonal, marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe aspiratave tona të përbashkëta evropiane”, shkruan Mucunski.

