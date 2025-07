Mucunski: Të parët kemi nënshkruar në rajon Partneritet për siguri dhe mbrojtje me BE-në

“Shteti nuk mbrohet me fjalë. Mbrohet me aleatë, pajisje dhe dituri. Vlerat e përbashkëta nuk deklarohen – mbrohen dhe jetohen”, thekson ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski në video fjalimin në rrjetet sociale, në të cilën flet për rëndësinë dhe përfitimet nga partneriteti i siguruar me Bashkimin Evropian, me ç’rast e potencoi rëndësinë që shteti ynë është i pari në rajon që nënshkruan partneritet të këtillë me BE-në.

Kjo thekson se përmes këtij partneriteti shteti merr 15 milionë euro mbështetje për Armatën, pajisje moderne, trajnim, sisteme komunikuese dhe rezistencë të kërcënimeve të reja dhe se ky është vetëm fillimi.

“Drejt kusjt synojmë. Një armatë më të fuqishme. Siguri e vërtetë dhe siguri për qytetarët. Integrimi evropian që nuk është vetëm fjalë, por realitet. Kjo nuk është simbolikë – kjo është strategji që e jetojmë. Me vepra”, porosit Mucunski.

Vitin e kaluar, vendi nënshkroi një Marrëveshje për Partneriteti për siguri dhe mbrojtje me Bashkimin Evropian, duke e bërë atë vendin e parë në rajonin e Ballkanit Perëndimor që krijon një partneritet të tillë me BE-në. Marrëveshja midis Maqedonisë së Veriut dhe BE-së u nënshkrua në Bruksel nga ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski dhe Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punë të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë, Joseph Borrell.

