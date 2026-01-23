Mucunski takohet me homologun turk Hakan Fidan

Mucunski takohet me homologun turk Hakan Fidan

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan zhvilloi takime në kuadër të Takimit të Dytë të Platformës së Paqes për Ballkanin, që u mbajt në Stamboll.. Fidan u takua me ministrin e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë në Maqedoninë e Veriut, Timço Mucunski.

“Ministri i Jashtëm Hakan Fidan u takua me Timço Mucunskin, Ministër i Punëve të Jashmte dhe Tregtisë në Maqedoninë e Veriut, në margjinat e Takimit të Dytë të Ministrave të Jashtëm të Platformës së Paqes për Ballkanin, në Stamboll”, shkruan Ministria e Punëve të Jashtme në Turqi.
Paraprakisht, Fidan takoi ministren e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, Donika Gërvalla-Schwarz, si dhe me Ministren e Evropës dhe të Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump: Një flotë e madhe amerikane po shkon drejt Iranit, do të doja që të mos ndodhte asgjë

Trump: Një flotë e madhe amerikane po shkon drejt Iranit, do të doja që të mos ndodhte asgjë

Çmimi i arit arrin nivel rekord mes tensioneve gjeopolitike

Çmimi i arit arrin nivel rekord mes tensioneve gjeopolitike

Donacion prej 25 milionë eurosh nga Emiratet Arabe, për ndërtimin e spitalit të ri të Gjinekologjisë në Prishtinë

Donacion prej 25 milionë eurosh nga Emiratet Arabe, për ndërtimin e spitalit të ri të Gjinekologjisë në Prishtinë

Spiropali: Partneriteti strategjik në rritje mes Shqipërisë e Turqisë do të marrë një tjetër peshë

Spiropali: Partneriteti strategjik në rritje mes Shqipërisë e Turqisë do të marrë një tjetër peshë

VLEN: “Safe City” është ligj për jetën, jo për gjoba

VLEN: “Safe City” është ligj për jetën, jo për gjoba

Tre javë pas kapjes së Maduros, SHBA-të emërojnë të dërguarin e ri në Venezuelë

Tre javë pas kapjes së Maduros, SHBA-të emërojnë të dërguarin e ri në Venezuelë