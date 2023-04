Mucunski: Nuk kemi asgjë kundër ndërtimit të korridorit 8, por mënyra se si do të realizohet i njëjti

Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Timço Mucunski, i pyetur se nëse prapa transparencës ata fshehin rezervat e tyre që kanë për korridorin 8 dhe ndërtimin e saj, tha se nëse flet si person ai nuk ka asgjë kundër për ndërtimin e autostradës i cili do ta lidh kryeqytetin me Ohrin.

“Nuk di nëse dikush do të ketë kundër diçka. Përse nuk është ndërtuar është gabim dhe është dashur të jetë prioritet. A kam diçka kundër investimit që do ta lidh atë qytetet me potencial të madhe me kufirin me Shqipërin”, tha Mucunski në emisionin “Intervistë në SHENJA”.

Ai tha se lloji i tillë investimeve duhet të jenë prioritet edhe për VMRO-DPMNE-në, por çështja është se si do t’i realizojmë.

“Nëse ky projekt ka mundur të kushtojë shumë më pak, sepse shumën në fund të ditës do ta paguajmë ne dhe ju qytetarët”, deklaroi Mucunski.

/SHENJA/