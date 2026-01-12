Mucunski në takim me udhëheqjen e “Maqedonia 2025”
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, sot do të takohet me udhëheqjen e “Maqedonia 2025”.
Vizita është pjesë e një serie takimesh pune që ministri Mucunski do t’i realizojë gjatë javës me udhëheqjen e odave ekonomike, paralajmëroi Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme.
“Maqedonia 2025” është një organizatë ndërkombëtare joqeveritare, misioni kryesor i së cilës është të krijojë dhe avancojë një platformë dinamike për ndarjen e njohurive në fushat e biznesit, ekonomisë, teknologjisë, lidershipit dhe inovacionit, me qëllim nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe qëndrueshmërisë.