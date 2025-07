Mucunski në Stamboll do të marrë pjesë në takimin e parë të Platformës ballkanike për paqe

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Muçunski, sot do të marrë pjesë në takimin e parë të Platformës ballkanike për paqe, që do të mbahet në Stamboll, me ftesë të ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, Hakan Fidan.

