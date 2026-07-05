Mucunski në Katar, nënshkruhen marrëveshje për heqjen e vizave për pasaportat diplomatike dhe bashkëpunimin diplomatik

Mucunski në Katar, nënshkruhen marrëveshje për heqjen e vizave për pasaportat diplomatike dhe bashkëpunimin diplomatik

Nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë njoftojnë se ministri Timço Mucunski gjatë vizitës dyditore në Katar, zhvilloi takime me zyrtarët më të lartë të këtij shteti, ku u konfirmua gatishmëria për thellimin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik mes dy vendeve.

Gjatë vizitës u nënshkruan tre dokumente: marrëveshja për heqjen e vizave për mbajtësit e pasaportave diplomatike, zyrtare dhe speciale, memorandumi për vendosjen e konsultimeve politike dhe memorandumi për bashkëpunim në fushën e edukimit diplomatik.

Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë, këto dokumente krijojnë një bazë shtesë institucionale për avancimin e marrëdhënieve politike dhe forcimin e bashkëpunimit në fushat me interes të përbashkët.

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