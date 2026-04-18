Mucunski në ADF: Përpjekjet diplomatike të Turqisë janë me rëndësi të madhe
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, sot iu drejtua Forumit të Diplomacisë në Antalya, duke theksuar rëndësinë e rezultateve konkrete, bashkëpunimit rajonal dhe planifikimit strategjik në kushtet e sfidave aktuale globale, raporton Anadolu.
Në fjalimin e tij në panelin me titull “Korrja e paqes në Ballkan: Dialogu, biznesi dhe lidhshmëria”, Mucunski shprehu falënderim ndaj Ministrisë së Jashtme të Turqisë për organizimin e ngjarjes, duke vlerësuar se forumi “po bëhet gjithnjë e më thelbësor dhe më relevant çdo vit”.
Ai theksoi rolin e Turqisë si një aleat i rëndësishëm, duke vënë në dukje rëndësinë e përpjekjeve aktuale diplomatike të Turqisë të udhëhequra nga presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe ministri i Jashtëm Hakan Fidan, përfshirë aktivitetet lidhur me situatën në Iran, si dhe organizimin e ngjarjeve të rëndësishme ndërkombëtare.
Duke iu referuar temës së panelit, Mucunski theksoi se përveç “korrjes” së rezultateve të arritura, rajoni duhet të fokusohet edhe në “mbjelljen” e iniciativave të reja.
“Kemi shumë shembuj të suksesshëm të bashkëpunimit rajonal, veçanërisht në fushën e lidhshmërisë. Korridori 8 përfaqëson një projekt kyç për stabilitet politik, siguri dhe tregti, ku tashmë shohim përparim të konsiderueshëm”, deklaroi ai.
Mucunski shtoi se vendi ka një pozicion strategjik si pikëtakim i Korridoreve 8 dhe 10, që sipas tij përbëjnë një avantazh të rëndësishëm për rajonin.
Në fushën e energjisë, ministri informoi për ndërtimin në vazhdim të interkonektorit të gazit me Greqinë, si dhe për planet për një lidhje të re me Serbinë, me qëllim uljen e varësisë nga gazi rus.
Ai njoftoi gjithashtu për një iniciativë të re rajonale që lidhet me prodhimin e energjisë elektrike, duke theksuar se kjo është thelbësore për zhvillimin e ardhshëm ekonomik.
“Inteligjenca artificiale është motor i biznesit, por pa një qasje të përbashkët ndaj kapaciteteve energjetike, nuk do të jemi konkurrues”, tha Mucunski.
Ministri theksoi se rajoni duhet të fokusohet në rezultate konkrete dhe të matshme, në vend të fjalëve deklarative, dhe paralajmëroi se përqendrimi te e kaluara mund të pengojë përparimin.
“Nuk mjafton vetëm të mbillen fara – është e rëndësishme që ato të vendosen në mënyrë të duhur, me një vizion të qartë për të ardhmen”, theksoi ai.
Në përfundim, Mucunski tha se ekziston vullnet politik dhe momentum në rajon, por se thelbësore mbetet përmbushja e angazhimeve të marra përmes një qasjeje strategjike të bazuar në vlerat euroatlantike.