Mucunski: Ndryshimet kushtetuese dhe kontesti me Bullgarinë kërkojnë kohë, planifikohet takim me homologun bullgar
Çështja për ndryshimet kushtetuese mund të vendoset në tryezë në atë moment kur do të ndërtojmë besim përmes garancave të qarta, së paku ndonjë reciprocitet minimal i ndërsjelltë në pjesën e respektimit të të drejtave të njeriut. Kjo ështpë pritja jonë, për këtë punojmë, tha shefi i diplomacisë së vendit, Timço Mucunski.
Për ditarin qendror në televizionin “Sitel”, Mucunski tha se gabimet e bëra kardinale nga qeveria e kaluar nuk mund të zgjidhen brenda natës.
Lidhur me çështjen me Bullgarinë, shtoi Mucunski, kemi ide, ka pozita të qarta, të cpublikisht janë artikuluar dhe janë pjesë e programit zgjedhor, që e ka marrë mbështetjen nga qytetarët.
Ai shtoi se para dy viteve përfaqësursit e BE-së kishin qëndrim se ato janë kushtet dhe se nuk ka ndryshime, në mënyrë që para më pak se një viti kreu i Këshillit evropian nga Sofja tha se shtetit tonë duhet t’i jepen garanca shtesë, ndërsa ministri belg i Punëve të Jashtme para disa ditësh në Shkup deklaroi se shtetit duhet i jepen bindje shtesë.
“Askund nuk kemi premtuar se brenda natës do ta zgjidhim këtë çështje. Gabime të këtilla kardinale, epike janë bërë nga paraardhësit tanë dhe brenda natës nuk mund t’i përmirësojmë, por po punojmë dhe besojmë në këto pozicione. Atë që e shohim është se edhe qytetarët kanë besim në mënyrën në të cilën i vendpsim pozitat e jashtme-politike të shtetit”, tha Mucunski.
Tha se menjëherë sapo të formohet qeveria e re në Bullgari planifikon të realizojë kontakt dhe takim me kolegun/kolegen e tij bullgare.
Theksoi se e gëzon fakti që interes për t’u mbyllur kontesti bilateral me Bullgarinë dhe të fillojmë negocuata me BE-në tregojnë një numër i madh i anëtareve të Unionit.