Mucunski: Lëshimi i raketave iraniane drejt Turqisë është akt i papranueshëm
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, dënoi lëshimin e raketave iraniane drejt Turqisë, duke e përshkruar atë si një akt të papranueshëm dhe destabilizues për rajonin.
Mucunski theksoi se veprime të tilla shkelin drejtpërdrejt hapësirën ajrore ndërkombëtare, përshkallëzojnë tensionet dhe dëmtojnë stabilitetin rajonal.
“Ne qëndrojmë në solidaritet të plotë me Turqinë si aleatin tonë në NATO. Ne bëjmë thirrje për de-eskalim të menjëhershëm dhe respekt të plotë për ligjin ndërkombëtar”, tha Mucunski nëpërmjet rrjetit social X.