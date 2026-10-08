Mucunski: Korridorin VIII është një vizion strategjik që tejkalon kufijtë, duhet zbatim konkret dhe jo vetëm takime
Konferenca ndërkombëtare, e cila u zhvillua disa muaj pas Takimit Ministror mbi Korridorin VIII në Tiranë më 18 shkurt të këtij viti, është vazhdim i sesionit inaugurues të mbajtur në Brindisi të Italisë, më 27 korrik 2023. Fokusi i diskutimeve deri më tani ka qenë në projektet aktuale të infrastrukturës përgjatë Korridorit VIII, si dhe sfidat që kërkojnë vëmendje më të madhe politike.
Në kontekstin e një realiteti të ndryshuar gjeopolitik dhe sfidave të rritura të sigurisë dhe ekonomisë, pjesëmarrësit riafirmuan qëndrimin se projektet e infrastrukturës përgjatë Korridorit VIII duhet të funksionojnë si një sistem i vetëm ndërkufitar, dhe jo si një seri projektesh të ndara që përfundojnë në kufijtë shtetërorë.
Në fjalën e tij, Ministri Mucunski theksoi se Korridori VIII ka shkuar prej kohësh përtej kornizës së infrastrukturës tradicionale të transportit dhe sot ka rëndësi thelbësore evropiane, ekonomike dhe të sigurisë.
Ai theksoi se korridori përfaqëson një vizion strategjik që lidh Detin Adriatik dhe Detin e Zi, Bashkimin Evropian dhe Ballkanin Perëndimor, si dhe ekonomitë, shoqëritë dhe interesat e sigurisë të vendeve përgjatë rrugës së tij.
“Në një kohë fragmentimi gjeopolitik, zinxhirësh furnizimi të ndërprerë dhe konkurrencë të ripërtërirë për infrastrukturë kritike, korridore të tilla përfaqësojnë instrumente për qëndrueshmëri, stabilitet dhe prosperitet të përbashkët”, theksoi Mucunski, duke shtuar se Korridori VIII është një përparësi strategjike kombëtare dhe një pjesë e rëndësishme e përpjekjeve më të gjera për të integruar Ballkanin Perëndimor në arkitekturën ekonomike dhe infrastrukturore evropiane.
Theks i veçantë u vu në nevojën për të përkthyer marrëveshjet politike në zbatim konkret. Në këtë kontekst, Ministri iu referua hyrjes në fuqi të Marrëveshjes me Bullgarinë për përgatitjen, ndërtimin dhe funksionimin e tunelit hekurudhor ndërkufitar, si dhe punës deri më tani të Komisionit të Përbashkët përgjegjës për zbatimin e tij.
Mucunski theksoi se Korridori VIII duhet të zhvillohet si një sistem i vetëm ndërkufitar, me dinamika të koordinuara përgjatë gjithë rrugës.
“Qytetarët tanë dhe partnerët tanë evropianë në fund të fundit do ta gjykojnë Korridorin VIII nga infrastruktura që ndërtojmë në të vërtetë, jo nga numri i takimeve që mbajmë”, tha ai.