Mucunski: Forca e vërtetë e diplomacisë nuk matet vetëm nga marrëveshjet e arritura, por edhe me jetët njerëzore të shpëtuara
Forca e vërtetë e diplomacisë matet me jetët e shpëtuara, jo vetëm me marrëveshjet e arritura, tha sot ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski në “Konferencën Ndërkombëtare për Aspektet institucionale dhe klinike dhe zgjidhjet pas zjarrit në Koçan”, ku theksoi se tragjedia ka zgjuar solidaritetin më të fortë midis vendeve dhe ekipeve mjekësore.
Mucunski kujtoi se tragjedia në Koçan e shndërroi një mëngjes të zakonshëm në një dhimbje të thellë kombëtare brenda pak minutash, por se reagimi i shpejtë i vendeve partnere ishte kyç.
“Tragjedia në Koçan na kujtoi se sa shpejt mund të ndryshojë gjithçka. Brenda pak minutash, një mëngjes i zakonshëm u shndërrua në një dhimbje të thellë kombëtare. Në ato momente, kur çdo minutë ishte vendimtare, pikërisht mbështetja nga vendet tuaja, përkushtimi, njohuritë dhe humanizmi juaj ndihmuan në shpëtimin e shumë jetëve. Në ato orë, e dinim se duhej të vepronim menjëherë. Së bashku me Kryeministrin, mjekët dhe shtabin e krizës, mobilizuam të gjithë vendin. Aktivizuam kontaktet tona dypalëshe dhe aktivizuam Mekanizmin Evropian të Mbrojtjes Civile. Vetëm brenda pak orësh filloi transporti i të lënduarve në spitalet në të gjithë Evropën, dhe mjekë nga e gjithë kontinenti dhe më gjerë filluan të mbërrinin në vendin tonë”, theksoi Mucunski.
Ministri kujtoi se 115 pacientë u dërguan dhe u mjekuan jashtë vendit falë mbështetjes së vendeve mike.
“Çdo pacient i dërguar nënkuptonte një shans të ri – një mundësi për një jetë të re për të vazhduar të jetojë, të ëndërrojë dhe të ndërtojë të ardhmen e vet”, theksoi Mucunski.
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë shprehu mirënjohjen e tij për të gjitha ekipet mjekësore, të huaja dhe vendase, të cilat punuan nën një presion të madh dhe theksoi se përkushtimi, profesionalizmi dhe sakrifica e tyre ishin kyçe në orët dhe ditët e para, kur çdo minutë nënkuptonte jetë.
“Atë ditë, kur sirenat e ambulancave thyen heshtjen dhe trishtimin, për mua si Ministër i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, shkëndija e inkurajimit ishte dora e shtrirë dhe ndihma e ofruar nga kolegët e mi – Ministrat e Punëve të Jashtme nga vendet mike. Në ato ditë të vështira, u demonstrua edhe fuqia e vërtetë e diplomacisë dhe solidaritetit ndërkombëtar. Falë komunikimit të shpejtë me partnerët tanë, aktivizimit të Mekanizmit Evropian të Mbrojtjes Civile dhe gatishmërisë së shumë vendeve për të ndihmuar, pacientët tanë morën kujdes mjekësor në spitale anembanë Evropës. Pikërisht në momente si këto bëhet e qartë se fuqia e vërtetë e diplomacisë nuk matet vetëm nga marrëveshjet e arritura, por edhe nga jetët njerëzore të shpëtuara”, theksoi ministri.
Mucunski tha se shteti do ta kujtojë tragjedinë, por edhe solidaritetin që e bashkoi. “Kur qëndrojmë së bashku, kur miqtë qëndrojnë pranë nesh, kur njerëzimi është më i fortë se frika, atëherë njerëzimi gjithmonë fiton”, theksoi Mucunski.