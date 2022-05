Mucunski: Do bllokojmë gjitha ligjet që nuk janë në interes të qytetarëve

Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Timço Mucunksi në emisionin debativ në TV SHENJA, tha se ata me bllokadën aktive nuk do të bllokojnë ligje të cilët ju dedikon qytetarëve dhe janë në të mirën e tyre, poashtu edhe ligje që kanë të bëjnë me integrimin në BE.

Ai shtoi se VMRO-DPMNE do të kundërshtoj si për shembull një ligj i cili është kundër ekspansionit të lojërave të fatit, e që është në interes të një grupi të ngushtë, të lidhur me disa subjekte politike.

“Ajo që deputetët tonë duhet ta bëjnë është të jenë të kujdesshëm të mos nënshtrohen provokimeve, por të qëndrojnë fuqishëm në mbrojtjen e rregullores”, tha Mucunski.