Mucunski dhe Petrova do të takohen të enjten në Sofje

Mucunski dhe Petrova do të takohen të enjten në Sofje

Ministrat e Jashtëm të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, Timço Mucunski dhe Velislava Petrova, do të takohen të enjten në Sofje, në margjinat e konferencës ministrore për Korridorin 8.

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Takimi vjen me qëllim të vazhdimit të dialogut dypalësh dhe përpjekjeve për tejkalimin e çështjeve që lidhen me integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut.

Iniciativa për takimin u bë pas vizitës së presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në Shkup.

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