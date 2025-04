Mucunski: Bashkëpunimi dypalësh me Greqinë ka hapësira për zhvillim – ka njoftime për investime potenciale greke

Potenciali për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh me Greqinë në disa fusha theksohet nga ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski në bisedën me korrespondenten e MIA-s gjatë pjesëmarrjes së tij në Forumin Ekonomik të Delfit dhe zbulon se janë paralajmëruar

Kreu i diplomacisë mori pjesë në Forumin e dhjetë jubilar Ekonomik në Delfi, që njëherësh për të është edhe pjesëmarrja e parë në konferencën tradicionale vjetore dhe dje u takua me homologun e tij grek Jorgos Gerapetritis, i cili e mirëpriti ngrohtësisht.

Mucunski, në bisedën me korrespondenten e MIA-s nga Athina, thekson mundësinë e thellimit të bashkëpunimit dhe përkujton se ai dhe kreu i diplomacisë greke kanë zhvilluar tashmë një sërë takimesh dypalëshe në kuadër të një numri të madh konferencash në të cilat kanë qenë të pranishëm.

“Ne kemi marrëdhënie të mira të ndërsjella, së bashku e kuptojmë se sa do të thotë të jesh faktor i ndërsjellë nga pikëpamja e vendeve anëtare të NATO-s në një rajon që ka specifikat e veta. Konsiderojmë se bashkëpunimi i ndërsjellë dypalësh ka shumë hapësirë për zhvillim, veçanërisht në fushën e energjetikës, në fushën e infrastrukturës, por edhe në fushën e bashkëpunimit të ndërsjellë politik. Pra, ishte një nga takimet më pozitive dhe shpresoj që e njëjta dinamikë të vazhdojë”, bëri të ditur ministri.

Sa i përket pjesëmarrjes në forum, ai është i kënaqur sepse, siç thotë ai, është një forum që bashkon politikën me komunitetin e biznesit me sektorin civil, me pjesëmarrjen e një numri të madh të përfaqësuesve nga komuniteti akademik, “që do të thotë se ekziston një qasje gjithëpërfshirëse nga ana e pjesëmarrësve që janë këtu”.

“Kemi disa kontakte që synojnë jo vetëm marrëdhëniet politike, por edhe fushën e marrëdhënieve ekonomike, investimet. Kemi paralajmëruar tashmë disa investime potenciale nga Greqia që presim t’i finalizojmë në periudhën e ardhshme në vendin tonë dhe nga kjo pikëpamje do të thosha se kishte një mundësi për diskutim pozitiv, për të diskutuar projekte konkrete dhe për të diskutuar gjithnjë e më shumë atë që na bashkon si vende, sqaroi kreu i diplomacisë për MIA-n nga Delfi.

Ministri Mucunski dje mori pjesë në panel diskutimi kushtuar marrëdhënieve BE-SHBA, foli për perspektivën evropiane të vendit, zgjerimin e Bashkimit, marrëdhëniet me SHBA-në dhe bashkëpunimin transatlantik, ndërsa filloi fjalën e tij me mirënjohje për Greqinë dhe popullin grek për ndihmën e tyre për vendin tonë pas zjarrit tragjik në diskotekën në Koçan, falënderim ky që u përshëndet me duartrokitje nga të pranishmit.

Për zgjerimin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, ai tha se “nuk është domosdoshmëri për Bashkimin vetëm për arsye ekonomike dhe tregtare, por është domosdoshmëri për stabilitetin politik dhe të sigurisë në kontinentin evropian”, duke vënë në dukje se në BE ekziston hendek midis premtimeve dhe përmbushjes.

“Mesazhi që po i dërgojmë Brukselit dhe vendeve anëtare është se është e nevojshme të gjendet rrugë e prekshme që Ballkani Perëndimor të ecë përpara dhe një mënyrë për të mbyllur hendekun midis detyrimeve nga njëra anë, dritareve të shumta të mundësisë që na u premtuan në të kaluarën, një frazë që përdoret shpesh, tani është mundësia, tani është momenti, por realizimi nga Bashkimi Evropian ka munguar gjithmonë. Nga kjo perspektivë, ajo që mund të them është një nga mbështetësit më të fortë të prekshëm të zgjerimit të Bashkimit Evropian kanë qenë gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është diçka që duhet ta marrim parasysh. Po, SHBA-ja nuk është anëtare e BE-së, por Shtetet e Bashkuara kanë interes në stabilitetin e rajonit”, porositi kreu i diplomacisë.

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski nga Delfi niset për në Antalia ku do të marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare, ndërsa nga Turqia udhëton për takime në Luksemburg.

